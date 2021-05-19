БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс біткойна за добу обвалився майже на 30%. Зараз він торгується близько позначки 30 000 доларів за монету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Черговий рекорд Bitcoin впав майже на 30%
За добу його вартість просіла майже на 30%
Фото: Укрінформ
Про це свідчать дані кріптовалютной біржі Coindesk.
Зокрема, станом на 16:15 за київським часом біткойн коштує 30 200 доларів. За добу його вартість просіла майже на 30%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів. Нинішня ситуація пов'язана з тим, що Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з транзакціями з криптовалютою. Крім того, Пекін застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі криптовалютами.
До цього біткойн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктойн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.
Відзначимо, недавній розпродаж біткойнов та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.
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19 05 2021 16:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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