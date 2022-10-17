Червоний Хрест знову не виконав своє завдання

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхали на межу з тимчасово окупованими територіями, хоча на них там чекала українська делегація

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

Зазначається, що візит на лінію розмежування Україна планувала здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від рорсії доступу до колонії в Оленівці, аби відвідати українських військовополонених.

"Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - написав Лубінець.

Він додав, що росіяни продовжують катувати українських захисників під мовчання міжнародних організацій.

"Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти?" - написав омбудсмен.

На думку Лубінця, якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю - вона має бути ліквідована.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що до 17 жовтня місія Червоного Хреста має бути направлена до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста заявили, що вже давно готові відправити свої представників у колонію на території тимчасово окупованої Оленівки, але не можуть силою прорватися туди.