Червоний хрест вимагає негайного доступу до військовополонених

Організація просить світ і сторони війни підтримати її зусилля.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста заявили що вже давно готові відправити свої представників у колонію на території тимчасово окупованої Оленівки, але не можуть силою прорватися туди. Організація закликала сторони війни негайно й безперешкодно допустити свою місію до всіх військовополонених. Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті МКЧХ.

У повідомленні зазначається, що Червоний Хрест поділяє розчарування з приводу відсутності доступу до всіх утримуваних громадян.

"З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ для перевірки умов і поводження з військовополоненими та інформувати родини про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити", — розповіли в організації.

Там наголосили, що, відповідно до Третьої Женевської конвенції, сторони міжнародного збройного конфлікту зобов'язані надати МКЧХ негайний доступ до всіх військовополонених і право їх відвідування незалежно від місця утримування.

"Наші групи на місцях готові — і були готові місяцями — відвідати Оленівську колонію та будь-яке інше місце утримання військовополонених. Однак, окрім надання доступу на високих рівнях влади, це вимагає практичних домовленостей для реалізації на місцях. Ми не можемо силою отримати доступ до місця ув’язнення чи інтернування, якщо не отримали дозвіл", — пояснили в заяві.

Червоний Хрест також нагадав, що всі країни взяли зобов'язання щодо поваги до Женевських конвенцій, тому надання доступу до полонених є юридичним обов'язком для них.

"Наша місія може бути досягнута лише скоординованими зусиллями зі сторонами конфлікту. І ми просимо їх та міжнародну спільноту підтримати роль, яку нам відведено", — підсумували в Міжнародному Комітеті Червоного Хреста.

Раніше повідомлялось, що з російського полону повернулися ще 20 українських військових.