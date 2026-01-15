Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сибіга розкритикував Червоний Хрест за порівняння ударів по українських містах із російськими

15 січня 2026, 17:48
Сибіга розкритикував Червоний Хрест за порівняння ударів по українських містах із російськими
джерело president.gov.ua
Очільник МЗС прокоментував публікацію МКЧХ, у якій організація висловила занепокоєння ударами по критичній інфраструктурі, що залишили мільйони людей без світла та тепла.

Глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за спробу прирівняти удари рф по українських містах до ситуації в росії.

Про це міністр закордонних справ заявив у мережі X.

Очільник МЗС прокоментував публікацію МКЧХ, у якій організація висловила занепокоєння ударами по критичній інфраструктурі, що залишили мільйони людей без світла та тепла.

Зокрема, у повідомленні Червоного Хреста перераховувалися як українські міста (Київ, Дніпро), так і Бєлгород, а також Донецьк – місто, яке перебуває під російською окупацією.

"Напади, що завдають збитків цивільному населенню, зокрема шляхом позбавлення його доступу до основних послуг. Такі необхідні для виживання речі, як електрика та опалення, наразі заборонені", – зробив заяву Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Своєю чергою очільник МЗС України відповів на заяву, назвавши її "ганебною". Сибіга акцентував, що хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною.

"На відміну від росії, Україна діє в межах міжнародного гуманітарного права та нашого невіддільного права на самооборону", – зазначив український міністр.

За словами Сибіги, репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних росією.

"Голову делегації МКЧХ України буде викликано до Міністерства закордонних справ для пояснень. Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", – підсумував у дописі очільник МЗС.

війнаЧервоний ХрестАндрій Сибігаудари рф

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється