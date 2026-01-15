Сибіга розкритикував Червоний Хрест за порівняння ударів по українських містах із російськими

Очільник МЗС прокоментував публікацію МКЧХ, у якій організація висловила занепокоєння ударами по критичній інфраструктурі, що залишили мільйони людей без світла та тепла.

Глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за спробу прирівняти удари рф по українських містах до ситуації в росії.

Про це міністр закордонних справ заявив у мережі X.

Очільник МЗС прокоментував публікацію МКЧХ, у якій організація висловила занепокоєння ударами по критичній інфраструктурі, що залишили мільйони людей без світла та тепла.

Зокрема, у повідомленні Червоного Хреста перераховувалися як українські міста (Київ, Дніпро), так і Бєлгород, а також Донецьк – місто, яке перебуває під російською окупацією.

"Напади, що завдають збитків цивільному населенню, зокрема шляхом позбавлення його доступу до основних послуг. Такі необхідні для виживання речі, як електрика та опалення, наразі заборонені", – зробив заяву Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Своєю чергою очільник МЗС України відповів на заяву, назвавши її "ганебною". Сибіга акцентував, що хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною.

"На відміну від росії, Україна діє в межах міжнародного гуманітарного права та нашого невіддільного права на самооборону", – зазначив український міністр.

За словами Сибіги, репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних росією.

"Голову делегації МКЧХ України буде викликано до Міністерства закордонних справ для пояснень. Я також запрошую людей, які написали та схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України та провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", – підсумував у дописі очільник МЗС.