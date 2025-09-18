На територію України повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців

Незабаром буде здійснено ідентифікація тіл.

Сьогодні, 18 вересня, Україна повернула з росії тіла ще 1000 загиблих військових.

Про це у Telegram повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям", – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Захід став можливим завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу омбудсмана, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також особовому складу ЗСУ, який організував перевезення тіл полеглих Героїв до спеціалізованих державних установ, їхню передачу правоохоронцям та судово-медичній експертизі.