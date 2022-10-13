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Єрмак змушує Червоний Хрест негайно відвідати Оленівку

Ольга
Матарикіна
До 17 жовтня місія Червоного Хреста має бути направлена до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені
Єрмак змушує Червоний Хрест негайно відвідати Оленівку Фото: Офіс Президента
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
 
"Сьогодні ми дали Міжнародному Комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Поставив таку безальтернативну вимогу", - написав Єрмак.
 
"В іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання. Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест", - наголосив він. 
 
Деталі обговорювалося у четвер під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.
 
"Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку росії. А ми впевнені, що росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки росія не видасть ці дозволи", - підкреслив голова Офісу президента.
 
"Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії. Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, готові теж сьогодні допомогти, щоб провідні канали, засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", - наголосив він.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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13 10 2022 21:57
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