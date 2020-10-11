Чеська розвідка розповіла про активність російських і китайських шпигунів у країні
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
За даними контррозвідки, інтенсивність діяльності китайської розвідки в Чехії не відстає від російської. Однак Росія намагається дестабілізувати і дезінтеграціонувати своїх супротивників, а китайська мета полягає в тому, щоб інші народи визнали законність китайських інтересів і проявили повагу до країни.
Минулого року китайські спецслужби використовували традиційне прикриття в якості дипломатів, журналістів і вчених, а також сучасні методи розвідки, стверджує BIS.
"Вони були зацікавлені в різних областях і використовували відкритість чеського середовища, щоб запропонувати китайські інвестиції", - йдеться в щорічному звіті. За даними контррозвідки, минулого року китайські агенти також активно займалися чеською академічною сферою.
За даними BIS, в 2019 році на території Чехії працювали різні російські служби. Шпигуни під дипломатичним прикриттям прагнули просувати інтереси і точки зору Кремля та підвищувати репутацію Росії.
Крім того, за даними BIS, росіяни і китайці також чинили кібератаки проти міністерства закордонних справ і чеських посольств за кордоном.
Нагадаємо, що раніше відомий литовський актор вияився агентом КДБ
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