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Польща звинуватила 18-річного українця у діях в інтересах російської розвідки

16 липня 2026, 17:22
Польща звинуватила 18-річного українця у діях в інтересах російської розвідки
Фото: з вільних джерел
Його підозрюють у скоєнні саботажу та інших дій в інтересах російських спецслужб.

У Польщі до суду скерували обвинувальний акт щодо 18-річного громадянина України Іллі К., якого підозрюють у здійсненні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

Про це поінформувала  Агенція внутрішньої безпеки Польщі.

За версією слідства, діяльність підозрюваного була спрямована на провокування конфліктів між поляками та українцями й розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Розслідування проводило управління ABW у Вроцлаві під наглядом Нижньосілезького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі.

За даними слідства, у період із листопада 2024 року до серпня 2025 року обвинувачений скоїв 47 злочинних дій, серед яких була наруга над місцями пам’яті.

Також йому інкримінують підготовку диверсії із використанням безпілотного літального апарата.

В ABW заявили, що справа демонструє схему роботи російських спецслужб, які намагаються досягати своїх цілей через провокації та створення напруги між польським і українським суспільствами.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що вербування виконавців могло відбуватися через інтернет-месенджери, а фінансування – через криптовалютні перекази. За даними польської спецслужби, виплати здійснювалися через іноземні криптовалютні біржі, зареєстровані в росії та Китаї.

В ABW наголосили, що ця справа є черговим прикладом активності російських розвідувальних структур, спрямованої проти інтересів Польщі.

Ми також писали, що Італія розкрила російську шпигунську мережу, що збирала дані про ППО для України.

 
ПольщаРосіяшпигунукраїнці

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