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Чейні попереджає про "путінське крило" Республіканської партії – CNN

19 лютого 2024, 12:08
Чейні попереджає про
Фото: EPA/UPG
Колишня представниця республіканців Ліз Чейні заявила про існування "путінського крила" в Республіканській партії.

Про це вона розкалала в інтерв'ю Джейку Тапперу на каналі CNN

Чейні розкала це після того, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, фактично не згадавши ні його, ні голову кремля путіна.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас нині є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому", - заявила вона.

Колишня представниця республіканців вважає, що президент США Джо Байден і Дональд Трамп протилежно відреагували на смерть ув'язненого російського опозиціонера.

Байден у своїх коментарях у Білому домі після оголошення про смерть Навального, рішуче поклав провину на "путіна і його головорізів".

А от Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. 

Натомість він більше 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи і політичних опонентів.

Чейні дродаоа, що ще не вирішила, чи буде балотуватися в президенти, як третя сторона, але запевнила, що зробить "усе необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа".

 
Республіканська партіяпутінське крило

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