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Чоловіка в Новій Зеландії заарештували за публікацію відео теракту

Суд відмовився випускати чоловіка під заставу
У Новій Зеландії заарештували чоловіка, який розповсюдив у інтернеті онлайн-трансляцію нападу на мечеті в місті Крайстчерч 15 березня.
Чоловіка в Новій Зеландії заарештували за публікацію відео теракту Фото: Facebook / Phil Arps

44-річний Філіп Арпс постав перед судом 20 березня, повідомляє місцеве телебачення 1 NEWS. Його звинувачують у поширенні неприпустимих матеріалів. Суд відмовився випускати чоловіка під заставу і взяв під варту. Наступне засідання у його справі відбудеться 15 квітня.

Тим, хто поширює або володіє відео теракту, загрожує до 14 років позбавлення волі, підкреслюють правоохоронці Нової Зеландії.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.
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20 03 2019 11:03
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