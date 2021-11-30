"Чорні археологи" перекопали історично значуще городище поблизу Києва
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Спілка археологів України у Facebook.
"5156 - саме стільки окремих копанок від використання металодетекторів "побачили" дослідники за допомогою квадракоптера на 28 гектарах пам’ятки археології національного значення городища Ольшаниця в урочищі Шаргород", - йдеться у повідомленні.
Городище є залишками літописного Торчеська, однієї з регіональних столиць Київської землі князівських часів. Нині його територію використовують як сільськогосподарські угіддя біля села Ольшаниця на півдні Київщини (Поросся).
Як повідомляється, у 2021 році за допомогою квадрокоптера та завдяки спілкуванню з місцевими фермерами вперше вдалося зафіксувати кількість покопок та час їх виникнення. Цифра вражає: 5156 ямок з'явилися на пам'ятці лише за 21 день, що відбувся з часу збирання врожаю.
Археологи закликали Міністерство культури та інформаційної політики України і Національну поліцію України звернути увагу на ці цифри: "Ми втрачаємо культурну спадщину з шаленою швидкістю".
Нагадаємо, що у Львові в Гарнізонному храмі XVII століття українські та польські реставратори завершили роботи з відновлення унікальних фресок авторства Франциска Екштайна, які тривали сім років.
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