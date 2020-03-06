Чорногорія офіційно заявила про закінчення епідемії COVID-19

Нових випадків зараження не було в країні вже 28 днів

Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу. Інститут громадського здоров'я заявив, що нових випадків зараження COVID-19 не виявляли вже протягом 28 днів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає РБК - Україна.

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Чорногорії Міна Брайович привітала успіх країни в боротьбі з коронавірусом. Однак вона попередила, що потрібно продовжувати дотримуватися заходів безпеки, оскільки світ все ще перебуває в стані пандемії.

"Ми повинні пам'ятати, що вірус все ще поруч з нами. Дані системи нагляду ВООЗ показують, що існує велика кількість невиявлених випадків інфікованих людей. Тому ВООЗ рекомендує продовжувати активно перевіряти громадян", - сказала Брайович.

Всього в Чорногорії було підтверджено 324 випадку коронавірусу. З них дев'ять пацієнтів померли, інші одужали.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 6 млн 452 тисячі 761 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 067 697, а померли — 382 484 людей.