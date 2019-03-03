Чорногорія: тисячі вимагали відставки президента Джукановича
Це вже четверта схожа акція за останні тижні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Протестувальники, яких згуртували громадські активісти, блогери і журналісти, що називають себе непов'язаними з політичними партіями, пройшли центром міста, скандуючи "Міло - злодій". Опозиційні політики дистанціювалися від протестів.
Мітинги почалися після того, як Душко Кнежевич, колишній союзник Джукановича, звинуватив його і його правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС) в корупції, кумівстві, зловживанні службовим становищем і нечистих фінансових угодах.
Фото: Reuters
І Джуканович, і ДПС спростували звинувачення і заявили, що протести вважатимуться законними, доки вони будуть мирними.
Джуканович домінує в національній політиці Чорногорії, члена НАТО та кандидата на вступ до ЄС, обіймаючи пост прем'єр-міністра або президента протягом більшої частини періоду після здобуття незалежності в 1991 році.
Чорногорська прокуратура звинуватила банкіра Кнежевич в шахрайстві і відмиванні грошей, але він втік до Великої Британії. Він анонсував більше свідчень проти Джукановича і його соратників.
Нагадаємо, що десятки тисяч людей вийшли в суботу на мітинг у фінансовій столиці Італії проти політики популістського уряду, яка, за їхніми словами, пропагує расизм.
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