Чорногорія відкрилась для українців: є умова для в’їзду
Чорногорія ухвалила рішення про подальше відкриття для іноземних громадян, дозволивши в’їзд жителям України, але з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Жителі України можуть в’їхати до Чорногорії з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тесту має бути не більше, ніж 48 годин.
Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).
Такі ж умови для в’їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.
Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Рішення приймається на основі епідеміологічної ситуації.
Загалом Чорногорія сформувала три списки країн залежно від кількості активних та нових випадків коронавірусної інфекції, тенденції кількості нових випадків зараження і загальної реакції країни на пандемію з урахуванням наявної інформації про такі аспекти, як тестування, моніторинг та моніторинг контактів, лікування та звітність.
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