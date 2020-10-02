Число жертв коронавірусу в Китаї перевищило 900 людей
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР,передає LB.ua.
За минулу добу кількість інфікованих по країні збільшилася на 3 062 особи, смертельних випадків - на 97. Із них в епіцентрі захворювання - провінції Хубей - помер 91 чоловік, два - в провінції Аньхуей, по одному - в провінціях Хейлунцзян, Цзянсі, Хайнань, Ганьсу.
У лікарнях проходять курс лікування майже 36 тис. осіб, стан 6,5 тис. хворих оцінюють як тяжкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медустановах спостерігають майже 187,5 тис. осіб, 3,3 тис. осіб одужали і вже виписані.
На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 64 підтверджені випадки захворювання на нову пневмонію: 36 - у Гонконзі з одним летальним випадком, 10 - в Макао, 18 - на Тайвані.
На боротьбу з коронавірусом ув Китаї виділено понад $10 млрд.
Нагадаємо, що через зараження китайським коронавірусом у світі померли 813 пацієнтів, втім 2736 людей видужали. Кількість інфікованих зросла до 37 555.
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