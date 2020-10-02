Число жертв коронавірусу в Китаї перевищило 900 людей

У Китаї станом на 00:00 понеділка (за місцевим часом, або 18:00 неділі за Києвом) число хворих на пневмонію, спричинену новим типом коронавірусу, склало 40 171 особу, смертельний результат зафіксовано в 908 випадках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР,передає LB.ua.

За минулу добу кількість інфікованих по країні збільшилася на 3 062 особи, смертельних випадків - на 97. Із них в епіцентрі захворювання - провінції Хубей - помер 91 чоловік, два - в провінції Аньхуей, по одному - в провінціях Хейлунцзян, Цзянсі, Хайнань, Ганьсу.

У лікарнях проходять курс лікування майже 36 тис. осіб, стан 6,5 тис. хворих оцінюють як тяжкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медустановах спостерігають майже 187,5 тис. осіб, 3,3 тис. осіб одужали і вже виписані.

На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 64 підтверджені випадки захворювання на нову пневмонію: 36 - у Гонконзі з одним летальним випадком, 10 - в Макао, 18 - на Тайвані.

На боротьбу з коронавірусом ув Китаї виділено понад $10 млрд.

Нагадаємо, що ​через зараження китайським коронавірусом у світі померли 813 пацієнтів, втім 2736 людей видужали. Кількість інфікованих зросла до 37 555.