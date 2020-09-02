НОВИНИЧерез зараження китайським коронавірусом у світі померли 813 пацієнтів, втім 2736 людей видужали. Кількість інфікованих зросла до 37 555.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайський коронавірус: майже 3 тисячі людей видужали, 813 померли
Більшість смертей, 811, зафіксували на материковому Китаї
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".
Більшість смертей, 811, зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку на Філіппінах і в Гонконгу.
Найбільше випадків зараження поза Китаєм зафіксували в Сінгапурі (40), Таїланді (32) Гонконгу та Японії (по 26).
Нагадаємо, що унаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.
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