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Китайський коронавірус: майже 3 тисячі людей видужали, 813 померли

Більшість смертей, 811, зафіксували на материковому Китаї
Через зараження китайським коронавірусом у світі померли 813 пацієнтів, втім 2736 людей видужали. Кількість інфікованих зросла до 37 555.
Китайський коронавірус: майже 3 тисячі людей видужали, 813 померли Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".

Більшість смертей, 811, зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку на Філіппінах і в Гонконгу.  

Найбільше випадків зараження поза Китаєм зафіксували в Сінгапурі (40), Таїланді (32) Гонконгу та Японії (по 26).

Нагадаємо, що унаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.

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09 02 2020 12:30
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