Китайський коронавірус: майже 3 тисячі людей видужали, 813 померли

Через зараження китайським коронавірусом у світі померли 813 пацієнтів, втім 2736 людей видужали. Кількість інфікованих зросла до 37 555.

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".

Більшість смертей, 811, зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку на Філіппінах і в Гонконгу.

Найбільше випадків зараження поза Китаєм зафіксували в Сінгапурі (40), Таїланді (32) Гонконгу та Японії (по 26).

Нагадаємо, що унаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.