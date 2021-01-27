Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

COVAX почне перші поставки вакцини у лютому - ВООЗ

У рамках глобальної ініціативи COVAX зарезервовано для поширення серед країн світу 2 млрд доз вакцин проти COVID-19
На період 2021-2022 років глобальна ініціатива COVAX зарезервувала для розподілу серед країн світу 2 млрд доз вакцин проти COVID-19.
COVAX почне перші поставки вакцини у лютому - ВООЗ Фото: Еспресо.TV

Як передає власний кореспондент "Укрінформу", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи 27 січня.

"Ми очікуємо, що COVAX розпочне перші постачання вакцин наступного місяця", - заявив гендиректор ВООЗ.

Він нагадав, що у рамках глобальної ініціативи COVAX зарезервовано для поширення серед країн світу 2 млрд доз вакцин проти COVID-19 від п'яти виробників із можливістю поставити у 2021 році більше одного мільярд доз, а решту - упродовж 2022 року.

Гебреєсус додав, що нині у світі необхідно докласти спільних зусиль задля подолання логістичних і адміністративних перепон, які заважають ефективному та безпечному забезпеченню вакцинами.

Він особливо наголосив на наявних та потенційних ризиках щодо несправедливого розподілу вакцин і доступу до них, включаючи підвищення цін на препарати.

"Ми закликаємо усі країни, які мають двосторонні контракти і контролюють постачання вакцин, бути прозорими із COVAX щодо цих контрактів стосовно цін і строків постачання", - заявив генсек ВООЗ.

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 100 млн, жертв - 2,15 млн

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2021 14:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.