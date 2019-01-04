Cуд розглянув позов Коломойського про "незаконну націоналізацію" "ПриватБанку"
Наразі у судовому засіданні оголошено перерву на надано час сторонам для підготовки до судових дебатів. Наступне засідання відбудеться 2 квітня, повідомляє "Економічна правда".
Після судових дебатів суд виходить до нарадчої для ухвалення рішення у справі.
Колишній власник подав позов до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету Міністрів України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення правління НБУ про віднесення "ПриватБанку" до категорії неплатоспроможних, рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку.
Нагадаємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.
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