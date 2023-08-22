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ПОЛІТИКА

Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16

22 серпня 2023, 19:52
Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16
джерело wikipedia
Данія поставить Україні 19 літаків F-16.

Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Мова йде про вісьмох льотчиків.

Про це заявили Збройні сили Данії, повідомляє The Guardian.

"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні.

Данія поставить Україні 19 літаків F-16. Повідомлялося, що країна має 43 винищувачі F-16, але з міркувань безпеки не розкриває, скільки з них перебуває в експлуатації.

F-16 для України

Відомо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.

ДаніяF-16навчання військових

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