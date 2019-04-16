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Данилюк: ПриватБанк націоналізували правильно – яка компенсація?

"Коломойському нічого не винні"
Член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського екс-міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що рішення про націоналізацію ПриватБанку було правильним.
Данилюк: ПриватБанк націоналізували правильно – яка компенсація? Фото: epravda.com.ua

"Щодо націоналізації ПриватБанку. Це був дуже непростий процес. Згідно з тією інформацією, за якою уряд ухвалював рішення про приватизацію, і також було рішення РНБО, я вважаю, що рішення було абсолютно правильним", – заявив екс-чиновник в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

Щодо необхідності компенсації колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському у зв'язку з націоналізацією банку радник Зеленського сказав: "Це питання до суду, але якщо виходити з позиції, яку я вже озвучив, що рішення було правильним і обґрунтованим, то про яку компенсацію може бути мова".

Водночас, Данилюк озвучив ситуації з боку президента Петра Порошенка та генпрокурора Юрія Луценка, які нібито заважали йому як міністру фінансів і керівництву "ПриватБанку" захищати інтереси України в Лондонському суді.

"Це проявлялося в тому, що це призвело до того, що я наступного дня вимагав відставки Луценка, оскільки ви мене наполегливо попросили поділитися всією інформацією щодо Лондонського суду з людиною, яка до цього зустрічалася з Ігорем Валерійовичем Коломойським в Амстердамі (Юрієм Луценком – ред.)", – заявив екс-міністр.

"І я вважав, що це не позиція президента, який захищає інтереси країни", – додав Данилюк.

З свого боку, Петро Порошенко заявив, що Олександр Данилюк має конфлікт інтересів, оскільки займався націоналізацією "ПриватБанку", а зараз працює в команді Зеленського.

Між тим, Шостий апеляційний адміністративний суд 15 квітня відклав на 22 квітня розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування розпорядження НБУ про перевірку "Приватбанку" в жовтні 2016 року, повідомив "Інтерфакс-Україна" представник однієї зі сторін спору.

Саме підсумки перевірки "Приватбанку" лягли в основу націоналізації банку в грудні 2016 року. Правомірність дій НБУ і Мінфіну оскаржувала кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, що була одним із найбільших акціонерів "ПриватБанку".

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що колишні власники "ПриватБанку," олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, навіть якщо суд винесе рішення на користь олігархів, механізму повернення "ПриватБанку" колишнім власникам наразі немає.

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16 04 2019 09:40
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