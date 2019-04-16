Данилюк: ПриватБанк націоналізували правильно – яка компенсація?

Член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського екс-міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що рішення про націоналізацію ПриватБанку було правильним.

"Щодо націоналізації ПриватБанку. Це був дуже непростий процес. Згідно з тією інформацією, за якою уряд ухвалював рішення про приватизацію, і також було рішення РНБО, я вважаю, що рішення було абсолютно правильним", – заявив екс-чиновник в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

Щодо необхідності компенсації колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському у зв'язку з націоналізацією банку радник Зеленського сказав: "Це питання до суду, але якщо виходити з позиції, яку я вже озвучив, що рішення було правильним і обґрунтованим, то про яку компенсацію може бути мова".

Водночас, Данилюк озвучив ситуації з боку президента Петра Порошенка та генпрокурора Юрія Луценка, які нібито заважали йому як міністру фінансів і керівництву "ПриватБанку" захищати інтереси України в Лондонському суді.

"Це проявлялося в тому, що це призвело до того, що я наступного дня вимагав відставки Луценка, оскільки ви мене наполегливо попросили поділитися всією інформацією щодо Лондонського суду з людиною, яка до цього зустрічалася з Ігорем Валерійовичем Коломойським в Амстердамі (Юрієм Луценком – ред.)", – заявив екс-міністр.

"І я вважав, що це не позиція президента, який захищає інтереси країни", – додав Данилюк.

З свого боку, Петро Порошенко заявив, що Олександр Данилюк має конфлікт інтересів, оскільки займався націоналізацією "ПриватБанку", а зараз працює в команді Зеленського.

Між тим, Шостий апеляційний адміністративний суд 15 квітня відклав на 22 квітня розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування розпорядження НБУ про перевірку "Приватбанку" в жовтні 2016 року, повідомив "Інтерфакс-Україна" представник однієї зі сторін спору.

Саме підсумки перевірки "Приватбанку" лягли в основу націоналізації банку в грудні 2016 року. Правомірність дій НБУ і Мінфіну оскаржувала кіпрська компанія Triantal Investments Ltd, що була одним із найбільших акціонерів "ПриватБанку".