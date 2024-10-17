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ПОЛІТИКА

Давно обіцяний план Зеленського щодо завершення війни з росією отримує змішані відгуки

17 жовтня 2024, 15:12
Давно обіцяний план Зеленського щодо завершення війни з росією отримує змішані відгуки
У ЗМІ вважають, що Вашингтон не просто так оголосив про новий пакет допомоги одразу після презентації цього документа.

Учора президент України Володимир Зеленський презентував у ВРУ план перемоги,  який став розчаруванням для тих, хто очікував на поштовх до миру, тобто до мирних перемовин з агресором.

Про це повідомляє The Washington Times.

Там також звернули увагу на те, що у Білому домі, попри учорашню телефонну розмову Зеленського та його американського колеги Джо Байдена, практично ніяк не прокоментували нову стратегію Києва. 

У WT нагадали, що ввечері після презентації плану Вашингтон оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить 425 млн доларів. Там вважають, що це не випадковість.

"Дійсно, план перемоги пана Зеленського залежить від значного припливу додаткової військової допомоги від США та інших країн НАТО. Пропозиція навіть закликає до "допомоги з боку наших партнерів у комплектуванні наших резервних бригад для Збройних сил України" — кроку, який, як видається, поглибить пряме залучення інших західних держав до майбутньої безпеки України", — додали у виданні. 

Нагадаємо, план перемоги України передбачає: запрошення в НАТО до закінчення війни, зміцнення оборони завдяки операціям на нових ділянках та збиттю російської авіації, розміщення комплексу неядерного пакета стримування в нашій державі, посилення антиросійських санкцій та стратегічно-економічного потенціалу України й застосування в майбутньому досвіду Сил оборони для зміцнення оборонного потенціалу Заходу. Також цей документ має три таємні додатки до оборонного та економічного пунктів, які Київ представив лідерам США, Британії, Франції, Італії та Німеччини. 

війнаВолодимир Зеленськийплан перемоги

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