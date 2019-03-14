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ДБР перевіряє інформацію про підготовку знищення лідерів "Нацкорпусу" та "Нацдружин"

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження"
У Державному бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за інформацією про нібито підготовку фізичного знищення лідерів "Нацкорпусу" та "Нацдружин".
ДБР перевіряє інформацію про підготовку знищення лідерів "Нацкорпусу" та "Нацдружин" Андрій Білецький Фото: УНІАН

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за інформацією щодо можливої підготовки заступником Голови СБУ фізичного знищення лідерів політичної партії "Національний корпус" та громадської організації "Національні дружини", - повідомляє прес-служба ДБР.

З заявою до ДБР звернувся заступник Голови СБУ, якого народний депутат України Андрій Білецький під час прес-конференції 11 березня звинуватив у підготовці цього злочину. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом  готування до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства.

Нагадаємо, що лідер партії "Національний корпус", депутат Андрій Білецький, заявив, що Президент Петро Порошенко нібито готує фізичне усунення лідерів "азовського руху" і розпуск полку Нацгвардії Азов.

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14 03 2019 09:20
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