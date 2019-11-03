Білецький заявив, що Порошенко хоче його смерті
Лідер Нацкорпусу зібрав журналістів, щоб прокоментувати нещодавні зіткнення націоналістів з поліцією на Банковій в Києві і на мітингу президента в Черкасах.
За словами Білецького, Нацкорпус виступив проти "тієї клептократичною системи, яку побудував в оборонній сфері Президент Порошенко".
На це, за "інсайдерської інформації" Білецького, Порошенко нібито вирішив відповісти "так само, як і попередній режим: посадками, репресіями, погрозами".
"І якщо вони будуть йти цим шляхом, то зі стовідсотковою впевненістю говорити, що вони і закінчать так, як попередній режим", - сказав Білецький сьогодні на прес-конференції.
За словами депутата, проти Нацкорпуса хочуть відкрити справу як проти злочинної організації.
"Здійснюється великий тиск на ДБР. Вчора йшли торги, виклики ДБР-івців в Адміністрацію президента з тим, щоб відкрити справу через злочинну організацію. Тобто тепер Національний корпус, колишні азовці будуть злочинною організацією", - сказав Білецький.
Також він заявив, що президент нібито має намір розпустити полк Азов.
"Порошенко так само має намір мстити... полку Азов. Зараз ведеться активна розробка питання, як розпустити (полк Азов)", - сказав Білецький.
Крім того, за словами націоналіста, влада готує фізичне усунення лідерів "азовського руху".
"Вони також готують фізичні напади і всерйоз говорять про фізичне усунення лідерів руху... Замовником цієї історії виступає Порошенко, виконавцем виступає Віктор Кононенко з псевдо Латиш, це співробітник СБУ...", - заявив Білецький.
При цьому, Білецький в поліцію з приводу нібито підготовки замаху на нього не звертався.
"Поки таких звернень з боку Білецького до нас не надходило. Якщо він вважає такі заклики на його адресу реальними, то ми приймемо, ми відповідно зареєструємо, і дійсно буде провадження у погрозі вбивством або насильством", - сказав в коментарі "Укрінформу" заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціії Максим Цуцкірідзе.
Нагадаємо, що у "Національному корпусі", представники якого напередодні брали участь в масових акціях у Києві та Черкасах, заявляють про зникнення п'ятьох своїх активістів.
У зв'язку з цим ввечері 10 березня представники "Нацкорпусу" планують провести акцію під відділенням поліції, де будуть "вимагати пояснень, куди зникли активісти".
В МВС заявили, що представники "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров