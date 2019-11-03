Білецький заявив, що Порошенко хоче його смерті

Ніяких доказів цього депутат не надав, заявивши, що ця інформація "інсайдерська"

Лідер партії Національний корпус, депутат Андрій Білецький, заявив, що Президент Петро Порошенко нібито готує фізичне усунення лідерів "азовського руху" і розпуск полку Нацгвардії Азов.

Лідер Нацкорпусу зібрав журналістів, щоб прокоментувати нещодавні зіткнення націоналістів з поліцією на Банковій в Києві і на мітингу президента в Черкасах.

За словами Білецького, Нацкорпус виступив проти "тієї клептократичною системи, яку побудував в оборонній сфері Президент Порошенко".

На це, за "інсайдерської інформації" Білецького, Порошенко нібито вирішив відповісти "так само, як і попередній режим: посадками, репресіями, погрозами".

"І якщо вони будуть йти цим шляхом, то зі стовідсотковою впевненістю говорити, що вони і закінчать так, як попередній режим", - сказав Білецький сьогодні на прес-конференції.

За словами депутата, проти Нацкорпуса хочуть відкрити справу як проти злочинної організації.

"Здійснюється великий тиск на ДБР. Вчора йшли торги, виклики ДБР-івців в Адміністрацію президента з тим, щоб відкрити справу через злочинну організацію. Тобто тепер Національний корпус, колишні азовці будуть злочинною організацією", - сказав Білецький.

Також він заявив, що президент нібито має намір розпустити полк Азов.

"Порошенко так само має намір мстити... полку Азов. Зараз ведеться активна розробка питання, як розпустити (полк Азов)", - сказав Білецький.

Крім того, за словами націоналіста, влада готує фізичне усунення лідерів "азовського руху".

"Вони також готують фізичні напади і всерйоз говорять про фізичне усунення лідерів руху... Замовником цієї історії виступає Порошенко, виконавцем виступає Віктор Кононенко з псевдо Латиш, це співробітник СБУ...", - заявив Білецький.

При цьому, Білецький в поліцію з приводу нібито підготовки замаху на нього не звертався.

"Поки таких звернень з боку Білецького до нас не надходило. Якщо він вважає такі заклики на його адресу реальними, то ми приймемо, ми відповідно зареєструємо, і дійсно буде провадження у погрозі вбивством або насильством", - сказав в коментарі "Укрінформу" заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціії Максим Цуцкірідзе.

Нагадаємо, що у "Національному корпусі", представники якого напередодні брали участь в масових акціях у Києві та Черкасах, заявляють про зникнення п'ятьох своїх активістів.

У зв'язку з цим ввечері 10 березня представники "Нацкорпусу" планують провести акцію під відділенням поліції, де будуть "вимагати пояснень, куди зникли активісти".

В МВС заявили, що представники "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.