Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Білецький заявив, що Порошенко хоче його смерті

Ніяких доказів цього депутат не надав, заявивши, що ця інформація "інсайдерська"
Лідер партії Національний корпус, депутат Андрій Білецький, заявив, що Президент Петро Порошенко нібито готує фізичне усунення лідерів "азовського руху" і розпуск полку Нацгвардії Азов.
Білецький заявив, що Порошенко хоче його смерті Андрій Білецький Фото: УНІАН

Лідер Нацкорпусу зібрав журналістів, щоб прокоментувати нещодавні зіткнення націоналістів з поліцією на Банковій в Києві і на мітингу президента в Черкасах.

За словами Білецького, Нацкорпус виступив проти "тієї клептократичною системи, яку побудував в оборонній сфері Президент Порошенко".

На це, за "інсайдерської інформації" Білецького, Порошенко нібито вирішив відповісти "так само, як і попередній режим: посадками, репресіями, погрозами".

"І якщо вони будуть йти цим шляхом, то зі стовідсотковою впевненістю говорити, що вони і закінчать так, як попередній режим", - сказав Білецький сьогодні на прес-конференції.

За словами депутата, проти Нацкорпуса хочуть відкрити справу як проти злочинної організації.

"Здійснюється великий тиск на ДБР. Вчора йшли торги, виклики ДБР-івців в Адміністрацію президента з тим, щоб відкрити справу через злочинну організацію. Тобто тепер Національний корпус, колишні азовці будуть злочинною організацією", - сказав Білецький.

Також він заявив, що президент нібито має намір розпустити полк Азов.

"Порошенко так само має намір мстити... полку Азов. Зараз ведеться активна розробка питання, як розпустити (полк Азов)", - сказав Білецький.

Крім того, за словами націоналіста, влада готує фізичне усунення лідерів "азовського руху".

"Вони також готують фізичні напади і всерйоз говорять про фізичне усунення лідерів руху... Замовником цієї історії виступає Порошенко, виконавцем виступає Віктор Кононенко з псевдо Латиш, це співробітник СБУ...", - заявив Білецький.

При цьому, Білецький в поліцію з приводу нібито підготовки замаху на нього не звертався.

"Поки таких звернень з боку Білецького до нас не надходило. Якщо він вважає такі заклики на його адресу реальними, то ми приймемо, ми відповідно зареєструємо, і дійсно буде провадження у погрозі вбивством або насильством", - сказав в коментарі "Укрінформу" заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціії Максим Цуцкірідзе.

Нагадаємо, що у "Національному корпусі", представники якого напередодні брали участь в масових акціях у Києві та Черкасах, заявляють про зникнення п'ятьох своїх активістів.

У зв'язку з цим ввечері 10 березня представники "Нацкорпусу" планують провести акцію під відділенням поліції, де будуть "вимагати пояснень, куди зникли активісти".

В МВС заявили, що представники "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2019 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.