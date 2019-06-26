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ДБР проводить десятки обшуків у службовців Міноборони: махінації на закупівлях

Були закуплені 20 тисяч бронежилетів поганої якості
Державне бюро розслідувань проводить близько 40 обшуків у кримінальній справі про закупівлю майна для Збройних сил України за завищеними цінами.
ДБР проводить десятки обшуків у службовців Міноборони: махінації на закупівлях Роман Труба. Фото: president.gov.ua

За словами директора ДБР Романа Труби, слідчі дії проводяться вдома і в офісах чиновників, повідомляє "Українська правда".

За попередніми висновками, каже Труба, ця злочинна діяльність завдала державі біля 100 млн грн збитків.

Крім того, розповідає голова ДБР, були закуплені 20 тисяч бронежилетів поганої якості.

"Три з п'яти бронежилетів прострілюються", - наголосив він.

Як розповів голова правоохоронного відомства, усього за завищеними цінами було закуплено 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.

За його словами, у слідства є версія, що до оборудок можуть бути причетні один з керівників Міноборони, а також керівництво департаментів і управлінь міністерства.

"Ці особи діяли в групі з іншими службовими особами суб'єктів приватного права, а також дослідницьких закладів", - каже Труба.

Нагадаємо, що у кандидата в депутати від "Європейської Солідарності", Юрія Бірюкова сьогодні провели обшуки.

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26 06 2019 16:55
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