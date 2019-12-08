ДБР прийшло з обшуками на митниці у Західній Україні

Слідчі Державного бюро розслідувань у понеділок, 12 серпня, прийшли з обшуками на митниці в Західній Україні.

Обшуки пов'язані з автомобільною справою, за якою на початку липня проходили обшуки у Волинському управлінні Фіскальної служби. За даними слідства, на території Волинської області діяла протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами-імпортерами транспортних засобів, до якої були причетні посадові особи ГУ ДФС у Волинській області.

Дії співробітників ДФС завдали державі збитків на 190 млн гривень.

"Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та одержувача, а також маніпулювали інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості. Зараз слідчі ДБР проводять 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах і відділах митного оформлення", - повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За даними луцького видання "Під прицілом", обшуки проходять на Волинській митниці і, зокрема, в кабінеті заступника начальника митниці Юрія Терещука. Також прийшли на митний пост "Ягодин".

"Рівне вечірнє" повідомило про обшуки і на Рівненській митниці.

В.о. начальника митниці Іван Іванов повідомив, що компанії, документи про які вилучає ДБР, зареєстровані у Волинській області. Але на Рівненській і Житомирській митницях вони розмитнювали автомобілі.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.