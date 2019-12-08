ДБР прийшло з обшуками на митниці у Західній Україні
Обшуки пов'язані з автомобільною справою, за якою на початку липня проходили обшуки у Волинському управлінні Фіскальної служби. За даними слідства, на території Волинської області діяла протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами-імпортерами транспортних засобів, до якої були причетні посадові особи ГУ ДФС у Волинській області.
Дії співробітників ДФС завдали державі збитків на 190 млн гривень.
"Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та одержувача, а також маніпулювали інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості. Зараз слідчі ДБР проводять 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах і відділах митного оформлення", - повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.
За даними луцького видання "Під прицілом", обшуки проходять на Волинській митниці і, зокрема, в кабінеті заступника начальника митниці Юрія Терещука. Також прийшли на митний пост "Ягодин".
"Рівне вечірнє" повідомило про обшуки і на Рівненській митниці.
В.о. начальника митниці Іван Іванов повідомив, що компанії, документи про які вилучає ДБР, зареєстровані у Волинській області. Але на Рівненській і Житомирській митницях вони розмитнювали автомобілі.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.
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