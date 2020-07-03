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Де дивитися матчі 22 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Поєдинок на стадіоні ім. О.Бутовського між полтавською "Ворсклою" і донецьким "Олімпіком" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", а паралельний матч чернігівської "Десни" з луганською "Зорею" на арені ім. Ю.Гагаріна транслюватиме "Уніан-ТВ"
Черговий, 22-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться у суботу, 7 березня, матчами в Полтаві та Чернігові.
Де дивитися матчі 22 туру футбольної Прем

Поєдинок на стадіоні ім. О.Бутовського між полтавською "Ворсклою" і донецьким "Олімпіком" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", а паралельний матч чернігівської "Десни" з луганською "Зорею" на арені ім. Ю.Гагаріна транслюватиме "Уніан-ТВ", повідомляє Укрінформ.

Перший ігровий день туру продовжить протистояння "Олександрії" і київського "Динамо" (17.00; "Футбол 2").

Завершиться 22-й тур у неділю, 8 березня, поєдинками матчами "Львова" з львівськими "Карпатами" (14.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з "Маріуполем" (17.00; "Уніан-ТВ"), ковалівського "Колоса" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 56 очок, "Зоря" - 43, "Динамо" - 42, "Десна" - 39, "Олександрія" - 37, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 25, "Дніпро-1" - 22, "Львів" - 19, "Олімпік" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.

Нагадаємо, що рішення клуб отримав у вівтрок за результатами слухань Апеляційного органу УЄФА 24 лютого за дисциплінарною справою.

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07 03 2020 14:30
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