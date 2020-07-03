Де дивитися матчі 22 туру футбольної Прем'єр-ліги України
Поєдинок на стадіоні ім. О.Бутовського між полтавською "Ворсклою" і донецьким "Олімпіком" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", а паралельний матч чернігівської "Десни" з луганською "Зорею" на арені ім. Ю.Гагаріна транслюватиме "Уніан-ТВ", повідомляє Укрінформ.
Перший ігровий день туру продовжить протистояння "Олександрії" і київського "Динамо" (17.00; "Футбол 2").
Завершиться 22-й тур у неділю, 8 березня, поєдинками матчами "Львова" з львівськими "Карпатами" (14.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з "Маріуполем" (17.00; "Уніан-ТВ"), ковалівського "Колоса" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Футбол 1").
Турнірне становище: "Шахтар" - 56 очок, "Зоря" - 43, "Динамо" - 42, "Десна" - 39, "Олександрія" - 37, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 25, "Дніпро-1" - 22, "Львів" - 19, "Олімпік" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.
Нагадаємо, що рішення клуб отримав у вівтрок за результатами слухань Апеляційного органу УЄФА 24 лютого за дисциплінарною справою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"