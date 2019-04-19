Дебати на "Олімпійському" транслюватимуть понад 20 закордонних каналів

Однак залишається питання щодо оплати з фондів кандидатів, оскільки дебати на стадіоні розцінюються як агітація

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які відбудуться увечері 19 квітня на НСК "Олімпійський", транслюватимуть понад 20 закордонних каналів.

Дебати на НСК та у студії Суспільного матимуть відкритий сигнал, який зможуть прийняти всі канали.

Він додав, що з трансляцією зі стадіону не все гладко, оскільки такі дебати розцінюють як політичну агітацію.

"Немає впевненості, що це просто зійде з рук. Закордонним (телеканалам - ред.) - спокійно, а нашим - питання. У законі зазначено тільки про сигнал офіційних дебатів (у студії Суспільного - ред), там вони повинні робити це безкоштовно. А про публічну дискусію на стадіоні питання ще стоїть. Чим ризикують канали? Наприклад, штрафами від Нацради з питань телебачення і радіомовлення або від ЦВК", - заявив голова правління Суспільного Зураб Аласанія в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, в п'ятницю 19 квітня відбудуться дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський".

За результатами першого етапу президентських виборів, у другому турі змагатимуться шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко. Перший лідирував з різницею у 14.29%. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.