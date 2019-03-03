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Декомунізація з третьої спроби: У Львові таки знесли Монумент слави

Після демонтажу стели підрядники розвиватимуть її бетонну конструкцію
У Львові в ніч на 3 березня з третьої спроби демонтували 30-метрову стелу Монумента слави.
Декомунізація з третьої спроби: У Львові таки знесли Монумент слави скрін відео

Як повідомляє Zaxid.net, після демонтажу стели підрядники розвиватимуть її бетонну конструкцію. 

Раніше працівники "Промальтбуд" намагалися демонтувати найвищу частину конструкції, однак усі зусилля були марними і демонтаж відклали.

Нагадаємо, що влада Львова так і не змогла демонтувати 30-метрову стелу Монумента слави до нового року, як планувала раніше.

 
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03 03 2019 13:54
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