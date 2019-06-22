Делегації ЄС на Донбасі показали докази присутності військ Росії
"Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та поінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформують в "Європейська правда".
Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.
Перед цим з Граціано зустрівся заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.
Учасники зустрічі обговорили актуальні питання розвитку співробітництва у форматі Україна-ЄС у контексті Спільної політики безпеки та оборони ЄС, налагодження прямих контактів по лінії оборонних відомств.
Граціано підтвердив підвищену увагу ВК ЄС до розвитку ситуації на Донбасі та в акваторіях Азовського та Чорного морів.
"Саме для ознайомлення з військово-оперативною ситуацією я приїхав в Україну та відвідаю східні регіони і проведу зустрічі з посадовими особами Міністерства оброни України, Генерального штабу ЗСУ та керівництвом Операції об’єднаних сил", - зазначив голова ВК ЄС.
Нагадаємо, під час своєї прямої лінії Володимир Путін заявив, що Росія не планує йти на примирення, щоб уникнути економічних санкцій Заходу.
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