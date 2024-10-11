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ПОЛІТИКА

Демократи побоюються, що Гарріс втратить занадто багато виборців-чоловіків – The Hill

11 жовтня 2024, 19:46
Демократи побоюються, що Гарріс втратить занадто багато виборців-чоловіків – The Hill
Гарріс має розрив з Трампом серед виборців-чоловіків відтоді, як президент Байден вийшов з перегонів і підтримав її.

Демократи стурбовані тим, що віцепрезидент Камала Гарріс не може завоювати прихильність виборців-чоловіків в останні тижні президентської кампанії. Низка опитувань, опублікованих цього тижня, показує, що, хоча Гарріс випереджає колишнього президента Трампа серед жінок, вона не перевершує його серед виборців-чоловіків, в деяких випадках відстаючи від колишнього президента більш ніж на десяток пунктів в опитуваннях, проведених у ключових штатах кампанії.

Про це пише The Hill.

Опитування, проведене New York Times/Сієнським коледжем цього тижня, показало, що Трамп має значну перевагу над Гарріс загальнонаціональному масштабі — 51% проти 40% серед ймовірних виборців-чоловіків. Стратеги Демократичної партії також б'ють на сполох, що їй необхідно збільшити свою підтримку серед чорношкірих і латиноамериканських чоловіків, якщо вона хоче перемогти Трампа, який збільшив свою підтримку серед обох виборчих блоків.

Опитування USA Today/Університету Саффолка, також оприлюднене на початку цього тижня, наприклад, показало, що в штаті Арізона, 51% латиноамериканських чоловіків у віці 18-34 років підтримують Трампа, тоді як 39% підтримують Гарріс. Підтримка Трампа також зростає серед латиноамериканських чоловіків у віці 35-49 років у цьому штаті: 57% заявили, що підтримують Трампа, тоді як 37% підтримують Гарріс.

"У неї проблеми з чоловіками з тієї ж причини, що й у Гілларі Клінтон: тому, що існує мізогінія, а також застарілі уявлення про те, хто повинен обіймати посаду президента", — сказала стратег Демократичної партії Крісті Сетцер.

Камала ГаррісВибори в США

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