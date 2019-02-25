Денісова летить у Швейцарію на 40-ву сесію Ради ООН
"Буду і далі наполягати на тому, що трьом пораненим морякам необхідне кваліфіковане лікування, а не поверхове обстеження. РФ повинна поводитися з військовополоненими цілком відповідно до їхнього статусу і звільнити всіх відповідно до Женевської конвенції 1949 року", - повідомила вона на своїй сторінці у Facebook.
Понад 70 громадян України перебувають в ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Їм не надається необхідна медична допомога, відсутні і належні умови утримання, нагадала омбудсмен.
"Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - підкреслила Денісова.
Вона також розповіла, що виступить із двома заявами на інші теми.
"Перша стосується впливу зовнішнього боргу та інших пов'язаних з ним міжнародних фінансових зобов'язань держав на повну реалізацію прав людини, зокрема економічних, соціальних і культурних. Друга - присвячена темі катувань та інших жорстоких, нелюдських або принизливих для гідності видів поводження і покарання", - пояснила омбудсмен.
Додамо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що не має повноважень займатися питаннями обміну полоненими між Україною та РФ.
Також, російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова скасувала офіційну зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою. Офіційною причиною скасування зустрічі стала заява Денісової про те, що віце-президент Європейського інституту омбудсменів Ніна Карпачова відвідала українських військовополонених моряків.
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