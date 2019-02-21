Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Москалькова заявила, що не уповноважена займатися обміном полонених, – Денісова

"Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів"
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що не має повноважень займатися питаннями обміну полоненими між Україною та РФ.
Москалькова заявила, що не уповноважена займатися обміном полонених, – Денісова Фото: tass.ru

"В черговий раз уточнила позицію Уповноваженого з прав людини в РФ стосовно обміну ув’язненими. Москалькова повідомила, що в неї немає для цього мандату", - зазначила Людмила Денісова у Facebook.

За словами Денісової, вона нагадала їй, що представник РФ в Трьохсторонній контактній групі Борис Гризлов на останньому засіданні ТКГ сказав, що саме Москалькова має займатися цим питанням.

Крім того, омбудсмени обговорили питання щодо медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам та призначеного їм РФ обстеження.

"Я наголосила, що обстеження – це не лікування. Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів", - написала Денісова.

Також вона нагадала про погіршення стану здоров’я Павла Гриба та Едема Бекірова.

"Їх досі не забезпечено повноцінним лікуванням, незважаючи на наявність медичних висновків про надкритичний стан здоров’я", - наголосила Денісова.

Додамо, що поранених українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до медзакладу.

Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу погодила азовський пакет санкцій проти Російської Федерації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2019 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.