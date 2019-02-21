Москалькова заявила, що не уповноважена займатися обміном полонених, – Денісова

"Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів"

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що не має повноважень займатися питаннями обміну полоненими між Україною та РФ.

"В черговий раз уточнила позицію Уповноваженого з прав людини в РФ стосовно обміну ув’язненими. Москалькова повідомила, що в неї немає для цього мандату", - зазначила Людмила Денісова у Facebook.

За словами Денісової, вона нагадала їй, що представник РФ в Трьохсторонній контактній групі Борис Гризлов на останньому засіданні ТКГ сказав, що саме Москалькова має займатися цим питанням.

Крім того, омбудсмени обговорили питання щодо медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам та призначеного їм РФ обстеження.

"Я наголосила, що обстеження – це не лікування. Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів", - написала Денісова.

Також вона нагадала про погіршення стану здоров’я Павла Гриба та Едема Бекірова.

"Їх досі не забезпечено повноцінним лікуванням, незважаючи на наявність медичних висновків про надкритичний стан здоров’я", - наголосила Денісова.

Додамо, що поранених українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до медзакладу.

Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу погодила азовський пакет санкцій проти Російської Федерації.