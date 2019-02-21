Москалькова скасувала офіційну зустріч з Денісовою в Афінах
"Раніше запланована на 21 лютого офіційна зустріч в Афінах з омбудсменом України не відбулася через лист, у якому Денісова звинуватила Москалькову в тому, що українських моряків відвідала Ніна Карпачова. Москалькова не вважає за доцільне продовжувати обмін думками у форматі політизації питань прав людини з боку Денісової", - повідомила прес-служба Москалькової, інформує "Інтерфакс-Україна".
У той самий час стало відомо, що Москалькова і Денісова провели неформальну зустріч і "висловили взаємні прохання про допомогу громадянам Росії і України, які перебувають у колоніях і тюрмах".
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Москалькова повторно виступила на захист Карпачової, додавши, що рішення про допуск до військовополонених "належить до компетенції ФСВП Росії".
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