Денісова повідомила про передачу українців із в’язниць на окупованій території Луганщини
"З 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося шість переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення…Подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року", – повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Facebook, інформують в "Радіо Свобода".
"Є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ", – додала Денісова.
Нагадаємо, напередодні омбудсменка України Людмила Денісова запропонувала колезі з Росії Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними.
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