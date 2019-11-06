Денісова до Москалькової: Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні

Омбудсменка України Людмила Денісова запропонувала колезі з Росії Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна зі сторін вважає політичними

"Я думаю, що ми могли б об'єднати зусилля - ви в Росії, а я в Україні - вже використовуючи те, що є добра воля президента України Володимира Зеленського саме на звільнення всіх. Ми не говоримо про обміни. Ми говоримо, що змінила країна риторику, наш президент говорить про звільнення, я б такі умови з вами хотіла обговорити", - сказала Денісова в ході зустрічі з Москальковою в Москві у вівторок, йдеться в "УП".

У свою чергу, російський омбудсмен Москалькова заявила про готовність до діалогу.

"Для нас дуже важливо, що сьогодні змінилася і риторика, і загальні підходи до правозахисної теми", - сказала вона.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Додамо, напередодні Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН.

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