У Римі українці протестують через приїзд Путіна до Ватикану

Українці, які проживають у Римі зібрались на акцію протесту через візит до Ватикану президента Російської Федерації Володимира Путіна

Протест супроводжується українською символікою, зокрема прапорами України, а також плакатами.

“Починаємо протест проти візиту Путіна до Риму”, — написав голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото з акції.

Нагадаємо, 4 липня Володимир Путін прибув до Ватикану на зустріч з Папою Римським.

На сайті Ватикану анонсували, що зустріч запланована на 13:00. Президентський літак Путіна приземлився в аеропорту Фьюмічіно в Римі о 12:58, після чого російський президент одразу відправився до Ватикану.

Напередодні повідомлялося, що Папа Римський Франциск прийме президента Росії Володимира Путіна 4 липня у Ватикані. У Кремлі плани візиту російського лідера підтверджували, але точних дат не назвали. Низка ЗМІ повідомили, що одна із тем зустрічі – Україна.

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