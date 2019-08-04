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Депутат Київської облради погорів на хабарі в п'ять тисяч доларів

Депутата затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо при одержанні неправомірної вигоди
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали депутата Київської обласної ради за одержання неправомірної вигоди в сумі п'ять тисяч доларів США.
Депутат Київської облради погорів на хабарі в п Фото: ДБР

Встановлено, що за цю суму депутат обіцяв приватному підприємцеві, використовуючи своє службове становище, вплинути на співробітників правоохоронних органів для неперешкоджання ними підприємницької діяльності із заготівлі деревообробної продукції,  повідомляє прес-служба ДБР.

Депутата затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо при одержанні неправомірної вигоди.

Слідчі теруправління ДБР в Києві здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Нагадаємо, в кінці березня в Києві на хабарі попався співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

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08 04 2019 22:54
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