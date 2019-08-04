Депутат Київської облради погорів на хабарі в п'ять тисяч доларів

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали депутата Київської обласної ради за одержання неправомірної вигоди в сумі п'ять тисяч доларів США.

Встановлено, що за цю суму депутат обіцяв приватному підприємцеві, використовуючи своє службове становище, вплинути на співробітників правоохоронних органів для неперешкоджання ними підприємницької діяльності із заготівлі деревообробної продукції, повідомляє прес-служба ДБР.

Депутата затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо при одержанні неправомірної вигоди.

Слідчі теруправління ДБР в Києві здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Нагадаємо, в кінці березня в Києві на хабарі попався співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.