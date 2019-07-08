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Депутата міськради на Запоріжжі затримали за хабарництво

Слідчі відкрили кримінальне провадження
Правоохоронці затримали депутата міської ради в Запорізькій області, який систематично вимагав хабарі від директора ринку.
Депутата міськради на Запоріжжі затримали за хабарництво Фото: СБУ

За хабар депутат обіцяв не заважати господарській діяльності, повідомляє УП.

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника під керівництвом прокуратури області спільно зі слідчим Нацполіції. Депутата затримали, коли він прийшов за черговим "траншем" на суму 17 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання хабара). Депутату готують підозру.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.

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