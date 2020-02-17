Держава фінансово стимулюватиме багатопрофільні лікарні - заступник голови НСЗУ

"Програма медичних гарантій, зміна фінансування впливатиме на госпітальну мережу. Передбачити, якою вона буде через декілька років, неможливо"

"Планування розвитку лікарень має бути регіональним. Україна має працювати з наявною інфраструктурою. Регіоналізація - важливий аспект, області відіграють важливу роль у плануванні. Але також мають бути сприятливі нормативні акти та фінансові заохочення з боку держави", - сказав він.

Держава фінансово стимулюватиме багатопрофільні лікарні під час формування госпітального сектору, повідомила заступник голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Рябцева під час семінару "Розвиток госпітального сектору в Україні" в Києві у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми прагнемо до багатопрофільних лікувальних закладів і стимулюватимемо фінансово саме цей підхід. У нас дуже багато монопрофільних лікарень, складно уявити, яка країна з таким рівнем економіки може собі це дозволити. Це (утримання монопрофільних лікарень - ІФ) може бути програмою на рівні місцевого бюджету , але не на рівні держави", - сказала вона.

За словами Рябцевої, зміна фінансування системи охорони здоров'я значно вплине на формування госпітальної мережі.

"Програма медичних гарантій, зміна фінансування впливатиме на госпітальну мережу. Передбачити, якою вона буде через декілька років, неможливо", - сказала вона.

У свою чергу представник Світового банку Томас Палу наголосив, що у формуванні госпітальної мережі велику роль відіграє регіональний підхід.

"Планування розвитку лікарень має бути регіональним. Україна має працювати з наявною інфраструктурою. Регіоналізація - важливий аспект, області відіграють важливу роль у плануванні. Але також мають бути сприятливі нормативні акти та фінансові заохочення з боку держави", - сказав він.

Крім того, на думку Палу, на формування мережі має впливати доступність лікарень, їхня ефективність, безпечність та якість медичної допомоги.