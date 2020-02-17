Держава фінансово стимулюватиме багатопрофільні лікарні - заступник голови НСЗУ
Держава фінансово стимулюватиме багатопрофільні лікарні під час формування госпітального сектору, повідомила заступник голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Рябцева під час семінару "Розвиток госпітального сектору в Україні" в Києві у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми прагнемо до багатопрофільних лікувальних закладів і стимулюватимемо фінансово саме цей підхід. У нас дуже багато монопрофільних лікарень, складно уявити, яка країна з таким рівнем економіки може собі це дозволити. Це (утримання монопрофільних лікарень - ІФ) може бути програмою на рівні місцевого бюджету , але не на рівні держави", - сказала вона.
За словами Рябцевої, зміна фінансування системи охорони здоров'я значно вплине на формування госпітальної мережі.
"Програма медичних гарантій, зміна фінансування впливатиме на госпітальну мережу. Передбачити, якою вона буде через декілька років, неможливо", - сказала вона.
У свою чергу представник Світового банку Томас Палу наголосив, що у формуванні госпітальної мережі велику роль відіграє регіональний підхід.
"Планування розвитку лікарень має бути регіональним. Україна має працювати з наявною інфраструктурою. Регіоналізація - важливий аспект, області відіграють важливу роль у плануванні. Але також мають бути сприятливі нормативні акти та фінансові заохочення з боку держави", - сказав він.
Крім того, на думку Палу, на формування мережі має впливати доступність лікарень, їхня ефективність, безпечність та якість медичної допомоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"