Держава найближчим часом виплатить підприємцям ще 400 млн грн

Загалом було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, за 120 тис. із них уже здійснено виплату

Як повідомляє Офіс президента, під час наради глава держави порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від впровадження карантину у квітні поточного року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського заявив, що держава спрямувала підприємцям 1 млрд грн, ще 400 млн грн буде виплачено найближчим часом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє Офіс президента, під час наради глава держави порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від впровадження карантину у квітні поточного року.

Так, президенту доповіли, що загалом було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, за 120 тис. із них уже здійснено виплату.

В Офісі президента також наголосили, що в Україні спостерігається позитивна динаміка із захворюваності на коронавірусну хворобу: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив, що на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.

"Майже всі області нині перебувають у "жовтій" зоні. Черкаська область - єдина в "помаранчевій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки", - зазначив глава уряду.

Крім того, Зеленському доповіли, що у ці вихідні в центрах вакцинації розпочали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через застосунок "Дія". Загалом в Україні вакциновано 956 тис. громадян.

Нагадаємо, що на виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів.