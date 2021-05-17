Держава найближчим часом виплатить підприємцям ще 400 млн грн
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського заявив, що держава спрямувала підприємцям 1 млрд грн, ще 400 млн грн буде виплачено найближчим часом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє Офіс президента, під час наради глава держави порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від впровадження карантину у квітні поточного року.
Так, президенту доповіли, що загалом було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, за 120 тис. із них уже здійснено виплату.
В Офісі президента також наголосили, що в Україні спостерігається позитивна динаміка із захворюваності на коронавірусну хворобу: восьмий тиждень поспіль її рівень стабільно знижується.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив, що на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.
"Майже всі області нині перебувають у "жовтій" зоні. Черкаська область - єдина в "помаранчевій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки", - зазначив глава уряду.
Крім того, Зеленському доповіли, що у ці вихідні в центрах вакцинації розпочали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через застосунок "Дія". Загалом в Україні вакциновано 956 тис. громадян.
Нагадаємо, що на виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів.
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