На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів - Мінекономіки

Отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні

Станом на 6 травня 600 млн грн направили на виплату держдопомоги 75 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах.

380 млн грн були спрямовані на допомогу найманим працівникам, 220 млн грн - ФОПам, повідомляє "Економічна правда".

"Зараз більшість регіонів виходять із жорстких карантинних обмежень. Проте отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.

Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.

Нагадаємо, що вже 270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.