На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 600 мільйонів - Мінекономіки
380 млн грн були спрямовані на допомогу найманим працівникам, 220 млн грн - ФОПам, повідомляє "Економічна правда".
"Зараз більшість регіонів виходять із жорстких карантинних обмежень. Проте отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.
Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.
За його словами, програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.
Нагадаємо, що вже 270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам