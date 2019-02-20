Держава оштрафувала роботодавців на 1,7 млрд грн за неоформлених працівників
Зокрема, минулого року виявили понад 25,1 тисячу працівників, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.
Найбільше порушень виявили у сфері торгівлі, ресторанному та готельному секторах, на будівництві, у промисловості та сільському господарстві.
"Роботодавці в цих сегментах намагаються різними способами оптимізувати свою діяльність та, відповідно, зменшити суми податків та не працевлаштовувати людей", - повідомив голова Держпраці Роман Чернега під час прес-конференції, інформує "Ліга.Фінанси".
Загалом у 2018 році Держпраці виявили 357,5 тисячі порушень на підприємствах, більшість з яких усунули. В середньому, на одному підприємству, яке перевіряла Держпарці, виявляли по 23 порушення.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.
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