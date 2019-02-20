Держава оштрафувала роботодавців на 1,7 млрд грн за неоформлених працівників

Державна служба з питань праці у 2018 році наклала на роботодавців 1,7 мільярда гривень штрафів через те, що ті використовували неоформлених належним чином працівників.

Зокрема, минулого року виявили понад 25,1 тисячу працівників, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.

Найбільше порушень виявили у сфері торгівлі, ресторанному та готельному секторах, на будівництві, у промисловості та сільському господарстві.

"Роботодавці в цих сегментах намагаються різними способами оптимізувати свою діяльність та, відповідно, зменшити суми податків та не працевлаштовувати людей", - повідомив голова Держпраці Роман Чернега під час прес-конференції, інформує "Ліга.Фінанси".

Загалом у 2018 році Держпраці виявили 357,5 тисячі порушень на підприємствах, більшість з яких усунули. В середньому, на одному підприємству, яке перевіряла Держпарці, виявляли по 23 порушення.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.