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В уряді хочуть "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів

У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами
Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.
В уряді хочуть "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів Фото: vidomosti-ua.com

Відповідний проект закону міністерство опублікувало на своєму сайті, повідомляє "Економічна правда".

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею - "Ознаки наявності трудових відносин".

У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами.

Наявності одночасно будь-яких трьох із вказаних критеріїв буде достатньо, щоб відносини визнали трудовими, а роботодавець заплатив за кожного неоформленого співробітника штраф у 30 мінімальних заробітних плат (понад 125 тисяч грн станом на лютий 2019 року).

До таких критеріїв відносяться:

  • періодичність оплати особі за роботу, виконувану в інтересах іншої особи (двічі і більше);
  • особисте виконання особою роботи за дорученням і під контролем особи, в інтересах якої вона виконується;
  • винагорода за виконану роботу є єдиним джерелом або становить 75 і більше відсотків доходу ФОП за останні шість місяців;
  • робота виконується на визначеному роботодавцем робочому місці та згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  • ФОП виконує роботу, подібну до виконуваної штатними співробітниками;
  • організація умов праці (в т.ч. надання робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;
  • тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконується робота.

 

Компанії, які укладають цивільно–правову угоду з ФОПами, зменшують свої податкові зобов’язання. Вони звільняються від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників.

На відміну від найманого працівника ФОП третьої групи на спрощеній системі оподаткування сплачує до бюджету лише 5% від зароблених грошей плюс мінімальний місячний соціальний внесок (918 грн станом на лютий 2019 року).

Нагадаємо, що у Державній службі статистики станом на 1 лютого 2019 року було зареєстровано 364,3 тис. безробітних.

 

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15 02 2019 18:26
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