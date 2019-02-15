НОВИНИУ Державній службі статистики станом на 1 лютого 2019 року було зареєстровано 364,3 тис. безробітних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку року офіційно вважаються безробітними 364,3 тис. українців, - Держстат
За даними Держстату, з початку 2019 року 5 осіб претендують на одну надану вакансію
Фото: svit24.net
На 1 січня 2019 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 341,7 тис. безробітних, повідомила прес-служба Держстату.
Кількість вакансій у січні становила 67,8 тис. (п'ять осіб претендують на одну вакансію).
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: ukrstat.gov.ua
Зазначимо, що Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів в країну трудових мігрантів. Якщо в 2018 році українці переказали з-за кордону 11,6 млрд доларів, то в 2019 році ця сума може зрости до 12,2 млрд доларів.
Також, згідно з даними Державної служби зайнятості, близько 90% громадян України, що перебувають на обліку по безробіттю, мають вищу освіту.
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15 02 2019 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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