Держдеп пояснив заміну посла США в Україні
У Держдепі назвали ротацію посла запланованою, повідомляє "Європейська правда".
"Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.
Як уточнили в Держдепі, "підтверджена дата від'їзду" дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.
"Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства", - наголосили в Державному департаменті США.
Нагадаємо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.
Додамо, син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував посла в Україні Марі Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років