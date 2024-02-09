Держдеп прокоментував кадрові зміни у ЗСУ

Держдепартамент порадив звертатися за коментарями до представників української влади.

Держдепартамент США прокоментував заміну Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це суверенне рішення державного керівництва України", - наголосив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він порадив звертатися за коментарями з цього приводу до представників української влади.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Головнокомандувачем Збройних Сил України призначив Олександра Сирського. Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.