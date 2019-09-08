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Детективи ДБР затримали прокурорів під час отримання $5 тис хабара

За цю суму правоохоронці обіцяли не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Києві затримали двох прокурорів за вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.
Детективи ДБР затримали прокурорів під час отримання $5 тис хабара Фото: dbr.gov.ua

"За попередньою інформацією, прокурори однієї з місцевих прокуратур вимагали від підприємця 5 тис. доларів США. За неправомірну вигоду правоохоронці обіцяли не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності і сприяти в роботі його АЗС", - повідомляють на сайті ДБР.

Гроші передавав прокурорам посередник - цивільна особа.

Правоохоронці затримали підозрюваних і провели обшуки за місцем їхньої роботи.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

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