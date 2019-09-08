CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Києві затримали двох прокурорів за вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Детективи ДБР затримали прокурорів під час отримання $5 тис хабара
За цю суму правоохоронці обіцяли не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності
Фото: dbr.gov.ua
"За попередньою інформацією, прокурори однієї з місцевих прокуратур вимагали від підприємця 5 тис. доларів США. За неправомірну вигоду правоохоронці обіцяли не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності і сприяти в роботі його АЗС", - повідомляють на сайті ДБР.
Гроші передавав прокурорам посередник - цивільна особа.
Правоохоронці затримали підозрюваних і провели обшуки за місцем їхньої роботи.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу.
Читайте також: У Рівному затримали за хабар підполковника податкової міліції
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 08 2019 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн