Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Дев'ятирічна англійка віддала всі свої заощадження на відновлення собору Паризької Богоматері

"Я чула по радіо про пожежу в Нотр-Дамі, і я захотіла допомогти. Я знаю, що це не велика сума, але ж кожна краплина має значення. Сподіваюся, що відновлення не займе багато часу, дякую"
Юна мешканка Великої Британії направила французькому фонду збереження культурної спадщини всі свої скромні заощадження для відновлення собору Паризької Богоматері.
Дев Фото: FRANCOIS GUILLOT via Getty Images

Дев'ятирічна англійка надіслала фонду лист, в який вклала близько трьох євро і записку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Дорогий народе Франції та Парижа, мене звуть Кейтлін. Мені 9 років. Я живу в Англії. Я чула по радіо про пожежу в Нотр-Дамі, і я захотіла допомогти. Я знаю, що це не велика сума, але ж кожна краплина має значення. Сподіваюся, що відновлення не займе багато часу, дякую", - пише дівчинка.

Після пожежі в соборі Паризької Богоматері державний фонд збереження культурної спадщини Франції запустив спеціальний сайт для збору коштів на відновлення Нотр-Даму.

Згідно з даними французьких ЗМІ, фонду вдалося зібрати близько 170 млн євро. При цьому пожертви зробили більше 17 тис. іноземців.

Нагадаємо, що сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обрушилися шпиль будівлі і дах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2019 22:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.