Дев'ятирічна англійка віддала всі свої заощадження на відновлення собору Паризької Богоматері
Дев'ятирічна англійка надіслала фонду лист, в який вклала близько трьох євро і записку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Дорогий народе Франції та Парижа, мене звуть Кейтлін. Мені 9 років. Я живу в Англії. Я чула по радіо про пожежу в Нотр-Дамі, і я захотіла допомогти. Я знаю, що це не велика сума, але ж кожна краплина має значення. Сподіваюся, що відновлення не займе багато часу, дякую", - пише дівчинка.
Після пожежі в соборі Паризької Богоматері державний фонд збереження культурної спадщини Франції запустив спеціальний сайт для збору коштів на відновлення Нотр-Даму.
Згідно з даними французьких ЗМІ, фонду вдалося зібрати близько 170 млн євро. При цьому пожертви зробили більше 17 тис. іноземців.
Нагадаємо, що сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обрушилися шпиль будівлі і дах.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%
- Опитування КМІС: Зеленський - 72,2%, Порошенко - 25,4%, - ІНФОГРАФІКА
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО