Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ДФС від початку року зібрала 507 млрд грн податків

До державного бюджету у січні-травні 2019 року надійшло 400,1 мільярда гривень
Протягом січня-травня 2019 року Державна фіскальна служба України забезпечила надходження 507,2 мільярда гривень до бюджетів різних рівнів.
ДФС від початку року зібрала 507 млрд грн податків Фото: з вільних джерел

За підрахунками ДФС, надходження від податків та зборів зросли на 13,3% або на 59,5 мільярда гривень проти аналогічного періоду 2018 року, повідомляє прес-служба ДФС.

Зокрема, до державного бюджету у січні-травні 2019 року надійшло 400,1 мільярда гривень. Решта коштів надійшли до місцевих бюджетів.

"Позитивна динаміка спостерігається по всіх податкових і митних платежах. Позитив маємо за рахунок ефективного адміністрування та контролю за правильністю декларування, а також акцентування на боротьбі з правопорушеннями. Крім того, маємо понад 90% сплати податків у добровільному порядку", - повідомив виконувач обов’язків голови ДФС Олександр Власов.

Від початку року надходження митних платежів склали 128,4 мільярда гривень. Зростання митних надходжень склало лише 2,2% проти аналогічного періоду 2018 року (попри те, що інфляція в Україні у 2018 році склала 9,8%).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів звільнив двох виконуючих обов’язки заступників голови Державної фіскальної служби - Віктора Кривіцького та Євгена Бамбізова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2019 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.