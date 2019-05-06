ДФС від початку року зібрала 507 млрд грн податків

До державного бюджету у січні-травні 2019 року надійшло 400,1 мільярда гривень

Протягом січня-травня 2019 року Державна фіскальна служба України забезпечила надходження 507,2 мільярда гривень до бюджетів різних рівнів.

За підрахунками ДФС, надходження від податків та зборів зросли на 13,3% або на 59,5 мільярда гривень проти аналогічного періоду 2018 року, повідомляє прес-служба ДФС.

Зокрема, до державного бюджету у січні-травні 2019 року надійшло 400,1 мільярда гривень. Решта коштів надійшли до місцевих бюджетів.

"Позитивна динаміка спостерігається по всіх податкових і митних платежах. Позитив маємо за рахунок ефективного адміністрування та контролю за правильністю декларування, а також акцентування на боротьбі з правопорушеннями. Крім того, маємо понад 90% сплати податків у добровільному порядку", - повідомив виконувач обов’язків голови ДФС Олександр Власов.

Від початку року надходження митних платежів склали 128,4 мільярда гривень. Зростання митних надходжень склало лише 2,2% проти аналогічного періоду 2018 року (попри те, що інфляція в Україні у 2018 році склала 9,8%).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів звільнив двох виконуючих обов’язки заступників голови Державної фіскальної служби - Віктора Кривіцького та Євгена Бамбізова.