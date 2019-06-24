Ділянку Генпрокуратури забудують друг глави АП Зеленського та кандидат від "Опоблоку", — ЗМІ

На ділянці на території заводу "Арсенал" в центрі Києва, яка була передана у користування Генеральній прокуратурі України, збудують житловий будинок

Компанії, які отримали право звести багатоповерхівку, пов’язані з другом глави Адміністрації президента Зеленського Андрієм Богданом та кандидатом у депутати Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Замовником будівництва житлового будинку на ділянці на території заводу "Арсенал", переданій у користування Генпрокуратурі, є ТОВ "Оболоньторгстандарт", а генпідрядником – ТОВ "Спецмехбуд 21", повідомляють "Громадське" з посиланням на "Наші гроші".

Про це свідчать документи на будівництво, розміщені на сайті майбутнього ЖК "Philadelphia Concept House", що фактично буде знаходитися на Кловському узвозі, 19 у Києві. Згідно з експертним звітом, виконаним за замовлення "Оболоньторгстандарту", буде збудовано 17-поверхову будівлю на 65 квартир. Генпідрядник ТОВ "Спецмехбуд 21" отримав дозвіл на виконання будівельних робіт 4 червня.

Компанії пов’язані із Андрієм Вавришем – це ексзаступник директора Департаменту містобудування Київської міської держадміністрації, а зараз – засновник і CEO компанії SAGA Development (раніше Riverside Development), друг глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

А також – з ексчиновником Дмитром Ісаєнком – екс-заступником Мінрегіонбуду, якого звільнили через скандал із отриманням статусу учасника бойових дій на Донбасі. Тепер він балотується до парламенту під номером 15 за списками партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. З Ісаєнком пов’язують групу будівельних компаній Perfect Group.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Олега Фролова з військової служби.

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